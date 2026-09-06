Масштабный саботаж украинскими силовиками указов президента означает, что Зеленский – не мозг Украины.
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однако в куев посланники не полетели ,а в польше сел их борт,видать поездом прибудут.
Я уже писал - с той стороны воюют тоже русские. Вторая по мощи армия в мире после нашей, Четыре года мы позволяли подвозить им оружие, и пока его подвозят, они будут воевать.