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Контрафронт

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Нигерия: 10 человек были убиты и еще неустановленное количество получили ранения в результате...

Нигерия: 10 человек были убиты и еще неустановленное количество получили ранения в результате нападения вооруженных бандитов на общину Тофа в районе местного самоуправления Рабах (LGA), штат Сокото, в ночь с 6 на 7 сентября.

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