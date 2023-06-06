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Колеса Фортуны: продажи автомобилей за год выросли в 2,6 раза

Колеса Фортуны: продажи автомобилей за год выросли в 2,6 раза

Объем рынка новых автомобилей в мае несколько снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее если сравнивать результаты с маем 2022 года, который стал самым провальным за весь прошлый год, продажи машин увеличились в 2,6 раза.

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