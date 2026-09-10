Пульмонолог Фоле выявила опасные признаки кашля и призвала к осторожности

Пульмонолог Белен Монтеро Фоле назвала симптомы, указывающие на серьезные заболевания, вызванные затяжным кашлем более трех недель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Как пенсионерам 1...
- Ч MANGO OFFICE анон...
- Суд смягчил наказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым