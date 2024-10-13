НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

155 подписчиков

Маскерано о тренировках в «Барсе»: «Неправда, что против Месси не играли грубо – нельзя щадить лучшего, если хочешь побеждать. Лео мог забить пять голов в одиночку, когда решал, что занятие пора заканчивать»

«Неправда, что мы не могли грубо играть против Месси [на тренировках]. Об этом даже говорить нечего. Нельзя щадить лучшего игрока, если хотите побеждать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх