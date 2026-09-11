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Before Lanterns, Kelly Macdonald Starred In An Acclaimed Steve Buscemi HBO Series

Before Lanterns, Kelly Macdonald Starred In An Acclaimed Steve Buscemi HBO Series

Kelly Macdonald, who plays Sheriff Kerry Kane on Lanterns, had her first major TV role on another HBO show as the wife of Steve Buscemi's character.

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