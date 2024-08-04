Овдовела в 36 лет и осталась с 3 детьми: Как живет Анна Табанина, звезда сериала «Бедная Настя», почему она собиралась принять постриг

Анна Табанина получила широкую известность благодаря своей роли в сериале «Бедная Настя». Её аристократическая внешность и выдающаяся красота завоевали признание зрителей, а её талант и артистизм вызвали восторг у коллег и режиссёров, которые предсказывали ей блестящую карьеру, но она решила уйти в монастырь.