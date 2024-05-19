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Неожиданный прогноз Ходорковского* о потере Харькова и Одессы шокировал Запад

Неожиданный прогноз Ходорковского* о потере Харькова и Одессы шокировал Запад

Неожиданный прогноз Ходорковского* о потере Харькова и Одессы шокировал Запад Юлия СоколоваКоллективный Запад уже фактически проиграл на Украине, а активная фаза конфликта продлится еще примерно год.

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