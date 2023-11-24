Киев договорился с Нидерландами о скифском золоте – Москва готовит иск в суд

Режим самопровозглашенной Украины сообщил накануне, что Министерство культуры и информационной политики (МКИП) смогло договориться с руководством Музея Алларда Пирсона (Нидерланды) по поводу передачи Киеву коллекции российского скифского золота, которая давно является камнем преткновения и споров.