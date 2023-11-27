Лахудра: что на самом деле означало это слово

Слово «лахудра» появилось в лексиконе русских людей задолго до образования Советского союза. Тем не менее в любой период времени его этимология была загадочной, а смысл неоднозначным, но с непременной отсылкой к представительницам прекрасного пола.
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