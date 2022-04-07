Тренер «Айнтрахта» Гласнер про 1:1 с «Барсой»: «Мы были очень дисциплинированы, особенно после удаления. Я очень доволен нашей игрой»

Оливер Гласнер подвел итоги матча против «Барселоны» в Лиге Европы. «Мы были очень дисциплинированы, особенно после красной карточки, так что я могу быть очень доволен нашей игрой.

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