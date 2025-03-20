Как подготовиться к ЕГЭ в 2025 году – педагоги рассказали о ловушках на экзаменах Евгения КомароваДо основного этапа ЕГЭ осталось примерно 2 месяца, и педагоги напомнили об основных ловушках экзаменов, дав советы по подготовке в 2025 году.