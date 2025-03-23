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Царьград

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Журналисты подают иск на администрацию Трампа за закрытие медиа в США

Журналисты подают иск на администрацию Трампа за закрытие медиа в США

Сотрудники "Голоса Америки" подали иск против администрации Трампа, обвиняя ее в незаконном закрытии СМИ.

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