Александр Роджерс Что мне там рассказывали, когда я раз за разом писал, что у нас с информационной политикой беда? Когда левша Роджерс бегал и рассказывал, что «англичане ружья кирпичом не чистят», тьфу, «у нас бардак и куча вражеских агентов свободно работает в информационном поле»?«Роджерс нагнетает», «Роджерс майданит», «понаехал тут и учит нас» и тому подобное.
Инфополитика. Подоляки, Свинчуки и прочие Кивы
Комментарии
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Александр Харченко
У автора истерика . Обще дело делаете, а разборки о том кто лучше вещает Вас, не красят.
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7 час.
Александр Симаков
Я испытываю "испанский стыд" из-за Вас. Вы, видимо, не в курсе, кто автор и кто Свинчуки, Подоляки и прочие. Если взять за основу Ваше утверждение "Делают общее дело", то это как следователь и преступник. Тоже делают одно "Общее дело", только по разные стороны процесса.
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6 час.
Александр Харченко
И чем же автор лучше или хуже Подоляки и прочие? Если исключительно за собой оставляет право глаголящего истину.
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3 час.
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