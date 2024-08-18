Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Инфополитика. Подоляки, Свинчуки и прочие Кивы

Инфополитика. Подоляки, Свинчуки и прочие Кивы

Александр Роджерс Что мне там рассказывали, когда я раз за разом писал, что у нас с информационной политикой беда? Когда левша Роджерс бегал и рассказывал, что «англичане ружья кирпичом не чистят», тьфу, «у нас бардак и куча вражеских агентов свободно работает в информационном поле»?«Роджерс нагнетает», «Роджерс майданит», «понаехал тут и учит нас» и тому подобное.

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Комментарии
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Александр Харченко
У автора истерика . Обще дело делаете, а разборки о том кто лучше вещает Вас, не красят.
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7 час.
Александр Симаков
Я испытываю &quot;испанский стыд&quot; из-за Вас.  Вы, видимо, не в курсе, кто автор и кто Свинчуки, Подоляки и прочие.  Если взять за основу Ваше утверждение &quot;Делают общее дело&quot;, то  это как следователь и преступник.  Тоже делают одно   &quot;Общее дело&quot;, только по разные стороны процесса.
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Александр Харченко
И чем же автор лучше или хуже Подоляки и прочие?  Если исключительно за собой оставляет право глаголящего истину.
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