Особые задачи Белоусова в Пакистане: Не забывайте о ядерном оружии. По словам политолога Евгения Михайлова, "когда все начинают намекать на какое-то глобальное ядерное противостояние, выстраивание определённого взаимопонимания с Минобороны Пакистана просто необходимо".