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Особые задачи Белоусова в Пакистане: Не забывайте о ядерном оружии

Особые задачи Белоусова в Пакистане: Не забывайте о ядерном оружии

Особые задачи Белоусова в Пакистане: Не забывайте о ядерном оружии. По словам политолога Евгения Михайлова, "когда все начинают намекать на какое-то глобальное ядерное противостояние, выстраивание определённого взаимопонимания с Минобороны Пакистана просто необходимо".

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