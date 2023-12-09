Бельский встретился с бойцами Ленинградского полка

Спикер ЗакСа пообещал выполнить все просьбы личного и семейного характера. Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал о встрече на линии боевого соприкосновения с бойцами Ленинградского полка.
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