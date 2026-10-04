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Царьград

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Экс-полицейский из Балахны арестован за насилие над 8-летней приёмной дочерью

Экс-полицейский из Балахны арестован за насилие над 8-летней приёмной дочерью

Суд в Балахне арестовал Максима Юнусова, который, по данным следствия, в течение трёх лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей восьмилетней приёмной дочери.

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