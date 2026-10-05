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Dogecoin вырос на 3,88% до $0,0962, а его дневной график зафиксировал первый золотой крест за четырнадцать месяцев

Dogecoin вырос на 3,88% до $0,0962, а его дневной график зафиксировал первый золотой крест за четырнадцать месяцев

Dogecoin вырос на 3,88% до $0,0962, поскольку его первый ежедневный золотой крест за 14 месяцев продемонстрировал сопротивление $0,106.

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