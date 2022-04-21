Председатель СК России поручил Информационному центру открыть круглосуточную горячую линию для беженцев

Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.
Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.
Свежие комментарии