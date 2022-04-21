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Председатель СК России поручил Информационному центру открыть круглосуточную горячую линию для беженцев

Председатель СК России поручил Информационному центру открыть круглосуточную горячую линию для беженцев

Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

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