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Психолог Анисимова: телефонный «гипноз» — это воздействие через эмоции

Психолог Анисимова: телефонный «гипноз» — это воздействие через эмоции

Психолог Аделя Анисимова объяснила, почему разговор с мошенниками может восприниматься как гипноз. В беседе с «Татар-информом» она отметила, что воздействовать на человека только через телефон с помощью гипноза злоумышленники не могут.

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