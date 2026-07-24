Психолог Анисимова: телефонный «гипноз» — это воздействие через эмоции

Психолог Аделя Анисимова объяснила, почему разговор с мошенниками может восприниматься как гипноз. В беседе с «Татар-информом» она отметила, что воздействовать на человека только через телефон с помощью гипноза злоумышленники не могут.
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