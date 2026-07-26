Tit-For-Tat Strikes On Hold As Iran Signals Reciprocal Pause If US Continues Stand-Down: Report Summary: Weekend US Crude via IG Markets Down 5% Iran Will Halt Tit-For-Tat Strikes If US Maintains Pause Iran, Oman Hold Hormuz Talks As US Pauses Airstrikes For Second Day Iran Will Halt Tit-For-Tat Strikes If US Maintains Pause The diplomatic track appears to have opened with the Trump administration's move to pause strikes as a goodwill gesture ahead of the weekend - now in its second day.
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