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Трамп назначает Шона Куррана новым руководителем Секретной службы США

Трамп назначает Шона Куррана новым руководителем Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана директором Секретной службы после его подвига в защите президента во время покушения в Батлере, Пенсильвания.

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