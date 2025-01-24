Задержан экс-министр ЖКХ Николай Смирнов

В Екатеринбурге силовики задержали бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Официального подтверждения информации пока нет, однако источники сообщают, что сегодня экс-чиновника могут отправить под арест, т.
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