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Дацюк на церемонии введения в Зал хоккейной славы: «Посвящаю это достижение моим родителям и благодарю Бога за его милость. Я искренне верю, что каждый шаг на моем пути был сделан с Божьей помощью»

«Начну с того, что я очень благодарен Богу. Я искренне верю, что каждый шаг на моем пути был сделан с Божьей помощью.

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