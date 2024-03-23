Форвард «Вашингтона» Милано сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Каролиной»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

27-летний игрок был признан первой звездой матча с «Харрикейнс» (7:6 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе Милано стало 20 (13+7) очков в 38 играх в текущем сезоне.