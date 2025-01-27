Эксперт Храпунова предупредила о фишинговых ссылках, которые могут рассылать мошенники в Telegram

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Мошенники нашли новый способ доступа к аккаунтам своих жертв. Теперь они отправляют в «секретный чат» пользователям Telegram сообщения с фишинговыми ссылками, рассказала эксперт направления «Народный фронт.
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