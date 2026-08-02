Хозяева "Пятёрочек" и "Чижиков" гребут миллиарды, а фермеры – в минусе. Деньги из наших магазинов уходят в Европу

Хотели капитализма? Кушайте! И не жалуйтесь! При нём всё так устроено - доить всех, до кого лапы дотянутся!

Игорь Кузнецов

В Федеральном законе от 28.12.2009 N 381-ФЗ также прописаны "...регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) уровней органами государственной власти)". Кроме того есть обязательный "ассортиментный минимум" товаров для малообеспеченных граждан. Если полностью устанавливать все розничные цены путём госрегулирования - обязательно будет дефицит, торговля "из-под прилавка", перекупка товаров для спекуляции и т.д. Это у нас уже было.