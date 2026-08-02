Автор: Сергей Иванов Производители продуктов в России зажаты в тисках. С одной стороны, их душат ретейлеры-монополисты, с другой – изводят чиновники.
Хозяева "Пятёрочек" и "Чижиков" гребут миллиарды, а фермеры – в минусе. Деньги из наших магазинов уходят в Европу
Комментарии
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T
Tigra07
Хотели капитализма? Кушайте! И не жалуйтесь! При нём всё так устроено - доить всех, до кого лапы дотянутся!
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1 м.
Игорь Кузнецов
В Федеральном законе от 28.12.2009 N 381-ФЗ также прописаны "...регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) уровней органами государственной власти)". Кроме того есть обязательный "ассортиментный минимум" товаров для малообеспеченных граждан. Если полностью устанавливать все розничные цены путём госрегулирования - обязательно будет дефицит, торговля "из-под прилавка", перекупка товаров для спекуляции и т.д. Это у нас уже было.
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1 м.
Татьяна Пономарева
Наш народ не защищен от гнусных спекулянтов и буржуев. Наша власть сознательно уничтожает все в России, и страну, и народ, и экономику- все, все, все. Им страна не нужна.
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1 м.
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