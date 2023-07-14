Политика как она есть

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Фейк: Под Токмаком Запорожской области РФ сжигает тела погибших военных

Фейк: Под Токмаком Запорожской области РФ сжигает тела погибших военных

О чем фейк Под Токмаком Запорожской области РФ сжигает тела погибших военных в мобильных крематориях, пишут украинские телеграм-каналы.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
В начале СВО Германия, помнится, подарила Украине мобильный крематорий. Не припоминается, однако, чтобы наши его затрофеили. Похоже, укронацисты всё же пользуются подарком из Германии, но, как обычно, выдают свои гадости за российские. И, похоже, в крематории &quot;имеют честь&quot; быть сожжёнными только наёмники, &quot;побратымы&quot; остаются гнить на земле.
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