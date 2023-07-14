Фейк: Под Токмаком Запорожской области РФ сжигает тела погибших военных

НП

Наталья Павлова

В начале СВО Германия, помнится, подарила Украине мобильный крематорий. Не припоминается, однако, чтобы наши его затрофеили. Похоже, укронацисты всё же пользуются подарком из Германии, но, как обычно, выдают свои гадости за российские. И, похоже, в крематории "имеют честь" быть сожжёнными только наёмники, "побратымы" остаются гнить на земле.