В Калуге такси сбило пешехода

17 ноября в восьмом часу утра на Буровой улице в поселке Резвань, входящем в городскую черту Калуги, произошло ДТП17 ноября в восьмом часу утра на Буровой улице в поселке Резвань, входящем в городскую черту Калуги, произошло ДТП.