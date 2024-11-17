В Калуге такси сбило пешехода

17 ноября в восьмом часу утра на Буровой улице в поселке Резвань, входящем в городскую черту Калуги, произошло ДТП17 ноября в восьмом часу утра на Буровой улице в поселке Резвань, входящем в городскую черту Калуги, произошло ДТП.
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