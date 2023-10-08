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Удары по объектам ХАМАС и продолжение боёв: как развивается палестино-израильский конфликт

Удары по объектам ХАМАС и продолжение боёв: как развивается палестино-израильский конфликт

Боевые действия в результате обострения паслестино-израильского конфликта продолжаются вторые сутки. Израильская сторона заявила об ударах по ряду объектов ХАМАС, тогда как представители движения заявили, что его сторонники продолжают бои на территории Израиля.

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