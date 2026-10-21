Новый электрод обеспечивает сопоставимую скорость получения водорода при в 2,5 раза меньшем перенапряжении и выдержал 600 циклов запуска и остановки Учёные из Корейского института энергетических исследований (KIER) разработали электрод для производства водорода из воды, который не содержит платины и использует более дешёвые никель и кобальт.