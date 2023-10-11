Отключение связи и доверчивость:  спецслужбы Израиля назвали причины успеха ХАМАС в начале вторжения в страну

Отключение связи и доверчивость: спецслужбы Израиля назвали причины успеха ХАМАС в начале вторжения в странуСотрудники спецслужб Израиля поделились с газетой The New York Times своими предварительными выводами о том, как тысячам боевиков ХАМАС удалось на начальном этапе так легко вторгнуться на территорию страны.
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