Отключение связи и доверчивость:  спецслужбы Израиля назвали причины успеха ХАМАС в начале вторжения в страну

Отключение связи и доверчивость: спецслужбы Израиля назвали причины успеха ХАМАС в начале вторжения в странуСотрудники спецслужб Израиля поделились с газетой The New York Times своими предварительными выводами о том, как тысячам боевиков ХАМАС удалось на начальном этапе так легко вторгнуться на территорию страны.