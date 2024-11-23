Во дают! Смотрите, что вытворяют люди с кухнями в хрущевках и брежневках — 15 фото

Ольга Ушакова

Первая кухня видимо получилась из кухни и ванной комнаты, в туалет ходят теперь к соседям! Уж точно не хрущёвка. Второй вариант, тут не понятно какой минимум денег lля кого то 100-200 тыс руб видимо минимум, но получилось хорошо! Хотя не люблю открытые полки и висячие приборы, это нужно постоянно всё мыть со средствами, но если время девать некуда, то пойдёт! Третий вариант самый жизненный и правила соблюдены, то есть электроплита при объединении кухни с комнатой.