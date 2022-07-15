Царьград

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Москва обогнала Санкт-Петербург по индексу шаурмы на июль 2022 года

Москва обогнала Санкт-Петербург по индексу шаурмы на июль 2022 года

Москва стала лидером среди городов-миллионников России по «индексу» шаурмы на июль 2022 года. Исследование провели аналитики геосервиса 2ГИС, которые взяли за «индекс» показатель, отражающий, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату.

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