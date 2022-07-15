Москва обогнала Санкт-Петербург по индексу шаурмы на июль 2022 года

Москва стала лидером среди городов-миллионников России по «индексу» шаурмы на июль 2022 года. Исследование провели аналитики геосервиса 2ГИС, которые взяли за «индекс» показатель, отражающий, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату.
Москва стала лидером среди городов-миллионников России по «индексу» шаурмы на июль 2022 года. Исследование провели аналитики геосервиса 2ГИС, которые взяли за «индекс» показатель, отражающий, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату.
Свежие комментарии