Reuters: 50% нового пакета помощи Киеву пойдёт на пополнение арсенала США

Американский лидер Джо Байден планирует запросить у Конгресса Соединённых Штатов 60 миллиардов долларов на помощь украинской стороне, но половина средств пойдёт на пополнение собственных запасов США, сообщает Reuters.
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