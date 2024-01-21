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Драка в эфире? Шепс и Штурм устроили потасовку из-за порчи

Драка в эфире? Шепс и Штурм устроили потасовку из-за порчи

Не успела в публичном поле утихнуть история с конфликтом певца Алексея Гомана и музыкального критика Сергея Соседова, случившаяся в новогодние праздники, как на федеральном ТВ разгорается новый нешуточный скандал.

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