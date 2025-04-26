Планирующим уехать на майские праздники советуют отключить умные колонки

Перед отъездом на майские праздники россиянам необходимо обновить прошивки всех умных устройств, роутера и приложений для защиты от злоумышленников, порекомендовал в беседе с RT Ярослав Селиверстов, глава отдела исследований в области ИИ Университета 2035.