Планирующим уехать на майские праздники советуют отключить умные колонки

Перед отъездом на майские праздники россиянам необходимо обновить прошивки всех умных устройств, роутера и приложений для защиты от злоумышленников, порекомендовал в беседе с RT Ярослав Селиверстов, глава отдела исследований в области ИИ Университета 2035.
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