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Планирующим уехать на майские праздники советуют отключить умные колонки

Планирующим уехать на майские праздники советуют отключить умные колонки

Перед отъездом на майские праздники россиянам необходимо обновить прошивки всех умных устройств, роутера и приложений для защиты от злоумышленников, порекомендовал в беседе с RT Ярослав Селиверстов, глава отдела исследований в области ИИ Университета 2035.

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