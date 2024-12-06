Дело экс-начальника щекинского ОЭБиПК отправится в суд

Ранее уже писали, что судом был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 10 млн. рублей.Тульские следователи завершили расследование преступления, совершенного группой лиц, в которой состоял экс-начальника щекинского ОЭБиПК.
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