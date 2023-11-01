Отец Бугаева заявил, что его сын невиновен

Отец Алексея Бугаева высказался о ситуации, в которой оказался его сын. Иван Бугаев, отец бывшего защитника «Торпедо», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России высказался об аресте своего сына Алексея.
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