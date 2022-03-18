Овечкин повторил рекорд Робитайла по очкам среди левых крайних в истории НХЛ – 1394

Александр Овечкин повторил рекорд Люка Робитайла по очкам среди левых крайних в истории НХЛ – 1394. Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (7:2).
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