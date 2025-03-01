Минобороны Украины обратилось к Макрону с отчаянным призывом после позора Зеленского

Украина предложила Франции организовать совместное производство вооружений с финансированием из средств, полученных от процентов по замороженным российским активам, после того, как украинский президент Владимир Зеленский со скандалом покинул Белый дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии