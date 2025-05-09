Сотрудники ЭКЦ ГУ МВД России рассказали о своих героях Великой Отечественной войны

В сборе информации им очень помогли архивы Историями о своих фронтовиках поделились сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подполковник полиции Майор Татьяна Львовна и майор полиции Якимова Елизавета Александровна.