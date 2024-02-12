Мемориальную доску хирургу Добрякову установили в Новосибирске

Открытие мемориальной доски заслуженному врачу России состоялось на улице Ипподромской. В Новосибирске на улице Ипподромской, 32 состоялось открытие мемориальной доски, посвященной профессору, хирургу, педагогу и заслуженному врачу России Борису Добрякову.
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