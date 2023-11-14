Земля и небо. Антагонистическое противоречие или гармония единого целого?

Земель много, а небо одно В разломном 1991 году в «новой» России вышел на экраны фильм «Небеса обетованные», как бы подводивший итоги творческой деятельности талантливого советского кинорежиссёра Эльдара Рязанова (1927-2015).
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