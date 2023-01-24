Садальский экстренно госпитализирован в связи с кровотечением

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский экстренно госпитализирован в Москве. Как информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на социальные сети актера, у него открылось кровотечение из-за разжижающих кровь препаратов, которые принимал артист.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский экстренно госпитализирован в Москве. Как информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на социальные сети актера, у него открылось кровотечение из-за разжижающих кровь препаратов, которые принимал артист.
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