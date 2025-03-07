Массированный удар ракетами и дронами нанесен по объектам энергетики Украины 7 марта

Сообщают о поражении объектов газотранспортной системы и электрических подстанций.Что сообщает противник Первые группы ударных беспилотников стали фиксироваться мониторинговыми средствами ВСУ примерно с полуночи с 6 на 7 марта.
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