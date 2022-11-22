Зоозащитники готовы отдать 1 миллион за искусственную шерсть

Зоозащитники из Peta запустили конкурс: «Первый, кто разработает веганский материал, который будет похож на овечью шерсть визуально, по текстуре и функционалу, а также будет использоваться крупным брендом одежды», получит 1 миллион долларов.
Зоозащитники из Peta запустили конкурс: «Первый, кто разработает веганский материал, который будет похож на овечью шерсть визуально, по текстуре и функционалу, а также будет использоваться крупным брендом одежды», получит 1 миллион долларов.
Свежие комментарии