Юмор FM

951 подписчик

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Большей дури и придумать сложно.  В Норильске полгода ночь, но самые умные живут именно там вопреки придуркам из США.Ученые: люди в те...
  • Владимир Алтайцев
    идиотизм.Фанаты придумали,...
  • Игорь Человек
    Ну и что она в песочке??  Как обычно в жизни кому то нравится, а кому то нет.Волочкова вспомни...

Зоозащитники готовы отдать 1 миллион за искусственную шерсть

Зоозащитники готовы отдать 1 миллион за искусственную шерсть

Зоозащитники из Peta запустили конкурс: «Первый, кто разработает веганский материал, который будет похож на овечью шерсть визуально, по текстуре и функционалу, а также будет использоваться крупным брендом одежды», получит 1 миллион долларов.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх