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В РПЛ едет участник ЧМ-2026, «Арсенал» подписал «нового Кварацхелию». Трансферные слухи дня

В РПЛ едет участник ЧМ-2026, «Арсенал» подписал «нового Кварацхелию». Трансферные слухи дня

Собрали главное.Что в России«Родина» объявила о переходе участника ЧМ-2026ФК «Родина»«Родина» объявила о подписании защитника сборной Колумбии Дейвера Мачадо.

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