В центре Сочи выявили крупный самострой

Застройщик отклонился от разрешённых параметров, превысив площадь.Муниципальный центр управления города-курорта сообщил о том, что во время внеплановой проверки на улице Тимирязева был обнаружен объект, который построен незаконно.
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