Владельцем Toyota Land Cruiser 300 можно стать за 350 тысяч рублей: раскрыты все подробности

Правда, данный способ подойдет не всем, а только тем, у кого имеется внедорожник прежнего поколения. Сэкономить на покупке нового Toyota Land Cruiser 300 2023 можно, воспользовавшись услугами таких интернет-площадок, как Alibaba и Aliexpress.
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